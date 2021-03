„Synthetische Substanzen in der Umwelt – Auswirkungen von Plastik und Chemikalien auf Mensch und Ökosysteme“ lautet der Titel eines öffentlichen Fachgesprächs des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung am Mittwoch, 14. April 2021. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Andreas Lenz (CDU/CSU) beginnt als Videokonferenz um 18 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert etwa zwei Stunden.

Das Video der Sitzung wird ab Donnerstag, 15. April, gegen 12 Uhr auf www.bundestag.de veröffentlicht.