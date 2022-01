Der Bundestag gedenkt am Donnerstag, 27. Januar 2022, in einer Sonderveranstaltung der Opfer des Nationalsozialismus. Anlass ist der 77. Jahrestag der Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen am 27. Januar 1945. Nach einer Begrüßungsansprache durch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas werden die Holocaust-Überlebende Dr. h. c. Inge Auerbacher und der Präsident des israelischen Parlaments, der Knesset, Mickey Levy, die Gedenkreden halten. Die Gedenkstunde beginnt um 10 Uhr im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes.

Die Gedenkstunde wird ab 10 Uhr live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen. Parallel dazu wird sie mit englischem Dolmetscherton auf der englischsprachigen Webseite des Bundestages www.bundestag.de/en ebenfalls live übertragen.

Die Gedenkstunde wird ab 10 Uhr auf www.bundestag.de/gebaerdensprache/ auch mit Live-Dolmetschung in Gebärdensprache und mit Untertitelung für Gehörlose und Hörgeschädigte übertragen.

Gedenkrede der Holocaust-Überlebenden Inge Auerbacher

Vor Mickey Levy wird Inge Auerbacher sprechen. Die 87-jährige Holocaust-Überlebende wurde 1934 im badischen Kippenheim geboren und verbrachte ihre ersten Lebensjahre in Jebenhausen und Göppingen. Als Siebenjährige wurde sie 1942 in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Nach dessen Befreiung durch die Rote Armee kam die Familie zunächst in ein Flüchtlingslager für sogenannte „displaced persons“ (DP) in Stuttgart. Für kurze Zeit kehrte sie nach Göppingen zurück.

Im Mai 1946 wanderte die Familie in die Vereinigten Staaten aus und ließ sich in New York nieder. 1953 erhielt Inge Auerbacher, die später als Chemikerin arbeitete, die US-Staatsbürgerschaft. 1986 veröffentlichte sie ihre Kindheitserinnerungen, die 1990 unter dem Titel „Ich bin ein Stern“ in deutscher Übersetzung erschienen.

Gedenkrede des israelischen Parlamentspräsidenten

Der 70-jährige Michael „Mickey“ Levy ist seit Juni 2021 Sprecher (Präsident) der Knesset und gehört der liberalen Partei „Yesh Atid“ an. Als stellvertretender Finanzminister 2013/14 stärkte er unter anderem die Verbindung zwischen der Steuerbehörde und der israelischen Polizei, um bei schweren Steuerdelikten zusammenzuarbeiten – ein Schritt, der Anfang 2015 von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gelobt wurde.

Zuvor war Levy Kommandant des Jerusalemer Bezirks der israelischen Polizei und auch Polizeiattaché der israelischen Botschaft in Washington (USA). Er hat einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaft der Universität Haifa und einen Master-Abschluss in Pädagogik der University of Derby. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen zählen „Knight of Quality of Government“ und „Man of the Year in Society and Security“. Als Vorstandsmitglied der Organisation „Values ​​in Sports“ setzte er sich für die Prävention von Gewalt im Sport ein.

Die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus findet seit 1996 jährlich statt. Die Gedenkreden im vergangenen Jahr hatten die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Dr. h. c. Charlotte Knobloch, und die Publizistin Marina Weisband gehalten. (vom/18.01.2022)