Liveübertragung: Freitag, 18. Februar, 14.10 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Freitag, 18. Februar 2022, mit einem von der CDU/CSU-Fraktion angekündigten Antrag mit dem Titel „Marktmacht von Tech-Giganten in die Schranken weisen – Soziale Marktwirtschaft fit machen für das digitale Zeitalter“ (20/686). Im Anschluss an die gut halbstündige Debatte stimmen die Abgeordneten direkt über den Antrag ab.

Antrag der Unionsfraktion

Die CDU/CSU fordert in ihrem Antrag die Bundesregierung auf, bei den Trilogverhandlungen zum Digital Markets Act (DMA) darauf hinzuwirken, dass Möglichkeiten geschaffen werden, Gatekeepern den Aufkauf von (potenziellen) Wettbewerbern („Killer-Acquisition“) zu verbieten, beispielsweise als feste Rechtsfolge bei Verstößen von Gatekeepern gegen den DMA. Dabei sei darauf zu achten, Unternehmenskäufe nicht per se zu verbieten.

Außerdem soll eine Interoperabilitätsverpflichtung für Messengerdienste der Gatekeeper eingeführt werden, um Märkte bestreitbar zu machen und dadurch mehr Innovation und Auswahlmöglichkeit für Verbraucher zu ermöglichen. Die Verpflichtung soll asymmetrisch ausgestaltet sein, für nummernunabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste gelten und auf Basis gemeinsamer Standards mit höchsten Sicherheitsanforderungen aufgebaut sein.

Im Dezember 2020 hatte die Europäische Kommission einen Vorschlag für den Digital Markets Act unterbreitet. Mit dem Antrag soll unter anderem die Forderung, für reichweitenstarke Plattformen gesonderte Verhaltensregeln einzuführen und für das Verbot der Selbstbegünstigung für Plattformanbieter aufgegriffen werden, heißt es in der Vorlage. (irs/eis/11.02.2022)