Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist die zentrale Stelle des Bundes für den Bevölkerungsschutz in Deutschland.

Liveübertragung: Mittwoch, 6. Juli, 17.15 Uhr

„Aus den Krisen lernen – Für einen starken Bevölkerungsschutz“ lautet der Titel eines von der CDU/CSU-Fraktion angekündigten Antrags, den der Bundestag am Mittwoch, 6. Juli 2022, beraten wird. Im Anschluss an die knapp 40-minütige Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag an den federführenden Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen werden. (hau/27.06.2022)