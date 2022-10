Liveübertragung: Donnerstag, 20. Oktober, 16.25 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 20. Oktober 2022, erstmals lang einen angekündigten Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Entlastungspaket und Notfallfonds einrichten, um Schaden von unserem Wissenschaftssystem abzuwenden“. Der Antrag soll im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden. (vom/16.10.2022)