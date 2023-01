Deutschland und Frankreich feiern das 60. Jubiläum des Élysée-Vertrages am 22. Januar 2023 in Paris.

Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag. Er sollte als Meilenstein in die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen eingehen: Fast 18 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verpflichteten sich die einstigen „Erbfeinde“ zu Freundschaft und umfassender politischer Zusammenarbeit. Damit besiegelte der Vertrag die Partnerschaft zwischen zwei Ländern, die sich im Laufe der Jahrhunderte wiederholt bekriegt hatten.

Aus Anlass des 60. Jubiläums der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages treffen sich am Sonntag, 22. Januar 2023, die Spitzen beider Staaten in Paris. Im Herzen der französischen Hauptstadt finden sich Abgeordnete beider Parlamente zunächst zu einem Festakt in der Sorbonne-Universität ein. Eröffnet werden die Feierlichkeiten im Amphitheater der ehrwürdigen Hochschule um 11 Uhr mit Ansprachen der Präsidentin der Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron ergreifen während der etwa einstündigen Veranstaltung das Wort. Im Anschluss werden die Nationalhymnen beider Staaten gespielt.

Der Festakt wird live ab 11 Uhr im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Arbeitssitzung mit gemeinsamer Erklärung

Nach dem Festakt treffen sich die Abgeordneten zunächst zu bilateralen Gesprächen, bevor sie am Nachmittag zu einer gemeinsamen Arbeitssitzung des Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale zusammenkommen. Die Sitzung findet im Plenarsaal der französischen Nationalversammlung, dem Palais Bourbon, statt und beginnt um 15 Uhr.

Geplant ist eine Aussprache aller Fraktionen, geleitet von den beiden Parlamentspräsidentinnen. Dafür stehen, nach den je fünfminütigen Ansprachen von Bas und Braun-Pivet, etwas mehr als anderthalb Stunden zur Verfügung. Die Arbeitssitzung endet mit der feierlichen Annahme einer gemeinsamen Erklärung per Akklamation.

Erste gemeinsame Sitzung der Parlamente

Erstmals kamen Abgeordnete des Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale im Jahr 2003 in Versailles zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen – aus Anlass des 40. Jahrestags der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages. Zehn Jahre später, zum 50. Jubiläum, trafen sich die deutschen und französischen Parlamentarier in Berlin.

Im Jahr 2019 unterzeichneten Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Staatspräsident Macron im Krönungssaal des Aachener Rathauses einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag: den sogenannten Vertrag von Aachen. Damit vereinbarten Deutschland und Frankreich, sich in allen Bereichen den Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu stellen. (irs/17.01.2023)