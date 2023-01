Am 27. Januar gedenkt der Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus, dieses Jahr steht die Verfolgung sexueller Minderheiten im Fokus. Im Vorfeld der Gedenkstunde legte Bundestagspräsidentin Bas ein Gebinde in der Gedenkstätte in Bernburg an der Saale nieder, um der rund 14.000 Patientinnen und Patienten aus Heil- und Pflegeanstalten sowie Häftlingen aus den Konzentrationslagern zu gedenken.

Mit einer Gedenkstunde erinnert der Deutsche Bundestag am Freitag, 27. Januar 2023, an die Opfer des Nationalsozialismus. Anlass ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau vor 78 Jahren. Traditionell gedenken die Abgeordneten rund um den Jahrestag mit einer Veranstaltung im Plenarsaal der Millionen Menschen, die während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt und ermordet wurden. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität Opfer der Verfolgung durch die Nazis wurden.

Die Gedenkstunde wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet die Gedenkstunde um 10 Uhr mit einer Ansprache. Sie übergibt das Wort an die Holocaust-Überlebende Rozette Kats, die eine Gedenkrede halten wird, ebenso wie Klaus Schirdewahn, der als Vertreter der queeren Community vor dem Plenum sprechen wird. Der Schauspieler Jannik Schümann und die Schauspielerin Maren Kroymann werden darüber hinaus Texte über zwei Opfer vortragen, deren Lebensgeschichten exemplarisch für die Verfolgung sexueller Minderheiten während des Nationalsozialismus sind.

Gedenkrede der Holocaust-Überlebenden Kats

Gedenkrednerin Rozette Kats, 1942 in einer jüdischen Familie geboren, überlebte die NS-Diktatur bei einem Ehepaar in Amsterdam, das sie als ihr eigenes Kind ausgab. Ihre leiblichen Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Erst später nahm Kats ihre wahre jüdische Identität an.

Nach Kats Rede liest Jannik Schümann einen Text über Karl Gorath (1912-2003), der als schwuler Mann die nationalsozialistische Gewaltherrschaft überlebte.

Karl Gorath: Verfolgung schwuler Männer

Geboren 1912 in Bremerhaven wurde Gorath mit 22 Jahren nach Paragraf 175 des Strafgesetzbuches verurteilt. Dieser stellte sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe – noch bis weit in die Nachkriegszeit. Erst 1994 wurde der umstrittene, unter dem Nazi-Regime deutlich verschärfte Paragraf vollständig gestrichen.

Nach einer weiteren Anzeige landete Gorath im Zuchthaus, später in mehreren Konzentrationslagern. Er überlebte, wurde jedoch auch nach dem Ende der NS-Herrschaft weiter strafrechtlich verfolgt. 1946 verurteilte ihn derselbe Richter, der ihn bereits 1938 bestraft hatte. Als Vorbestrafter fand Gorath nur schwer Arbeit und verarmte. Er starb 2003 im Alter von 91 Jahren in Bremerhaven.

Mary Pünjer: Opfer der „Aktion 14f13“

Schauspielerin Maren Kroymann trägt die Biografie der lesbischen Jüdin Mary Pünjer (1904-1942) vor. Unter dem Vorwand der „Asozialität“ war die in einer Hamburger Kaufmannsfamilie geborene, verheiratete Frau im Jahr 1940 als „Lesbierin“ verhaftet worden.

Nach ihrer Verurteilung internierten die Nationalsozialisten Pünjer im Konzentrationslager Ravensbrück, wo sie 1942 für die Mordaktion „Aktion 14f13“ selektiert und im Frühjahr desselben Jahres in der „Euthanasie“-Anstalt Bernburg an der Saale ermordet wurde.

Gedenkrede von Klaus Schirdewahn

Nach den vorgetragenen Lebensgeschichten wird Klaus Schirdewahn das Wort ergreifen, der selbst 1964 nach Paragraf 175 verhaftet worden war. Im Parlament spricht er über die Bedeutung des Gedenkens an die im Nationalsozialismus verfolgten sexuellen Minderheiten.

Die Sängerin Georgette Dee und der Pianist Tobias Bartholmeß sorgen für die musikalische Begleitung der Gedenkstunde, an der außer den Abgeordneten des Parlaments auch Vertreterinnen und Vertreter der anderen Verfassungsorgane teilnehmen sowie junge Menschen, die sich an der diesjährigen Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages beteiligen.

Jugendbegegnung im Bundestag

Die Gedenkstunde im Plenarsaal ist einer der zentralen Programmpunkte der viertägigen Veranstaltung, im Rahmen derer sich junge Erwachsene auf Einladung des Deutschen Bundestages intensiv mit der Verfolgung queerer Menschen während der NS-Zeit auseinandersetzen. So lernen sie etwa das Reichstagsgebäude als Ort des Gedenkens kennen und besuchen gemeinsam Erinnerungsorte wie das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors, die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück sowie das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Berliner Tiergarten.

Nach der Gedenkstunde treffen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendbegegnung Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sowie die Holocaust-Überlebende Rozette Kats und Klaus Schirdewahn zu einer Podiumsdiskussion. Diese wird ab 12 Uhr live auf www.bundestag.de übertragen.

Jährliches Gedenken seit 1996

Der 27. Januar wird in der Bundesrepublik seit 1996 als „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ begangen. Das Datum selbst verweist auf die Befreiung der Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch Soldaten der Roten Armee im Jahr 1945. Rund um den Jahrestag erinnern die Parlamentarier mit einer Sonderveranstaltung an die Opfer des NS-Regimes.

Im Mittelpunkt des Gedenkens im Deutschen Bundestag steht die Gedenkstunde, bei der zumeist auch Holocaust-Überlebende das Wort ergreifen. Die Gedenkreden im vergangenen Jahr hielten die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher und der Präsident des israelischen Parlaments, der Knesset, Mickey Levy. (irs/12.01.2023)