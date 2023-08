Der Deutsche Bundestag erinnert am Freitag, 1. September 2023, mit einer Festveranstaltung im Museum Koenig in Bonn an einen historischen Moment in der deutschen Demokratie- und Parlamentsgeschichte: die Konstituierung des Parlamentarischen Rates vor 75 Jahren. Im Lichthof des Naturkundemuseums hatte die Versammlung 1948 ihre Eröffnungsfeier. Innerhalb weniger Monate erarbeiteten die 65 Mitglieder, 61 Männer und vier Frauen, die Grundlage der demokratischen Ordnung der Bundesrepublik – das Grundgesetz.

Die Festveranstaltung wird ab 11 Uhr live im Parlamentsfernsehen und auf www.bundestag.de übertragen sowie in Deutscher Gebärdensprache (DGS) auf www.bundestag.de/gebaerdensprache.

Neben Bundestagspräsidentin Bärbel Bas nehmen weitere Repräsentantinnen und Repräsentanten der Verfassungsorgane an der Jubiläumsveranstaltung in Bonn teil. Die Festansprache hält der frühere Bundespräsident Joachim Gauck. Bereits 1998 und 2008 hatte das Parlament im Museum Koenig einen Festakt aus Anlass des 50. beziehungsweise 60. Jubiläums der konstituierenden Sitzung des Parlamentarischen Rates ausgerichtet.

Begleitend zur diesjährigen Feierstunde veranstaltet der Bundestag in Kooperation mit dem Haus der Geschichte in Bonn am Donnerstag, 31. August 2023, den Jugendworkshop „Die Freiheit, ich zu sein! Was das Grundgesetz mit mir zu tun hat“. Bei der Veranstaltung setzen sich Schülerinnen und Schüler aus Potsdam und Bonn aus ihrer Perspektive kreativ mit dem Grundgesetz auseinander. Im Anschluss an die Feierstunde haben sie Gelegenheit, ihre Workshop-Ergebnisse zu präsentieren. (28.08.2023)