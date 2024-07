Liveübertragung: Donnerstag, 4. Juli, 9 Uhr

Im Bundestag findet am Donnerstag, 4. Juli 2024, eine vereinbarte Debatte zum „Nato-Jubiläumsgipfel in Washington“ anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Verteidigungsbündnisses statt. Knapp 70 Minuten sind dafür eingeplant. Die Nato (North Atlantic Treaty Organization) wurde am 4. April 1949 von zwölf Staaten gegründet. Heute hat das Bündnis 32 Mitglieder. (hau/28.06.2024)