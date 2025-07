Liveübertragung: Donnerstag, 11. September, 9 Uhr

Die Bundesregierung will die Kompetenzen der Pflegefachkräfte erweitern und gleichzeitig eine bundeseinheitliche Pflegefachassistenzausbildung einführen. Die entsprechenden Gesetzentwürfe stehen am Donnerstag, 11. September 2025, auf der Tagesordnung des Bundestages. Der Gesetzentwurf „zur Stärkung der Pflegekompetenz“ (Pflegekompetenzgesetz) soll im Anschluss an die einstündige Debatte dem federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen werden. Bei der weiteren Beratung des Gesetzentwurfes „über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenzausbildung“ (Pflegefachassistenzeinführungsgesetz) soll der Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Federführung übernehmen.

Beide Vorlagen sind schon zum Ende der 20. Wahlperiode vom Regierungskabinett verabschiedet worden. Eine Befassung im Bundestag erfolgte durch den Bruch der damaligen Koalition nicht. Sie liegen nun in einer aktualisierten Form fast wortgleich vor.

Erster Gesetzentwurf der Bundesregierung

Angesichts des wachsenden Pflegebedarfs und der steigenden Zahl von Pflegebedürftigen sollen die Kompetenzen der Pflegefachkräfte erweitert werden. Mit dem Pflegekompetenzgesetz der Bundesregierung sollen damit zugleich die Rahmenbedingungen für die professionellen Pflegekräfte verbessert werden.

Ende 2023 habe die Zahl der Menschen mit Pflegebedarf bei rund 5,6 Millionen gelegen, heißt es im Gesetzentwurf. Zu erwarten sei, dass die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 auf etwa 6,1 Millionen steigen werde, bis zum Jahr 2050 auf etwa 7,5 Millionen.

Das führe zu einer perspektivisch steigenden Nachfrage nach Pflegeleistungen. Das Bundesinstitut für Berufsbildung gehe von einem Bedarf von 150.000 zusätzlichen Pflegekräften im Jahr 2040 aus. Das Ziel sei, die Potenziale von Pflegefachkräften durch eine Erweiterung des Leistungsspektrums zu heben, die Kompetenzen der Pflegefachkräfte stärker zu würdigen sowie die Versorgung zu verbessern und langfristig sicherzustellen.

Pflegefachpersonen sollen künftig neben Ärzten eigenverantwortlich weitergehende Leistungen und bisher Ärzten vorbehaltene Leistungen in der Versorgung erbringen können. Dies soll zu einer besseren Versorgung etwa beim Management chronischer Erkrankungen führen.

Klarstellung im Pflegeberufegesetz

Im Pflegeberufegesetz soll klargestellt werden, dass Pflegefachpersonen im Rahmen ihrer erworbenen Kompetenzen auch Heilkunde ausüben dürfen. Für Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wird festgelegt, dass auch Pflegefachpersonen bestimmte Aufgaben der ärztlichen Behandlung eigenverantwortlich im Rahmen der leistungsrechtlichen Vorschriften erbringen dürfen.

Für die beiden Sozialversicherungen (SGB V / SGB XI) wird klargestellt, dass die berufsrechtlich geregelten Vorbehaltsaufgaben von Pflegefachpersonen (Pflegeprozessverantwortung) bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Leistungen und Leistungserbringung zu berücksichtigen sind.

Zudem können künftig im SGB V Leistungen der ärztlichen Behandlung, die von Pflegefachpersonen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung oder der häuslichen Krankenpflege eigenverantwortlich erbracht werden können, in einem Vertrag vereinbart werden. Pflegefachpersonen sollen in der hochschulischen Pflegeausbildung oder über bundesweit einheitliche Weiterbildungen zusätzliche heilkundliche Kompetenzen erwerben können.

Zweiter Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenzausbildung soll helfen, den Personalnotstand in der Pflege zu beheben. Ziel des sogenannten Pflegefachassistenzeinführungsgesetzes der Bundesregierung ist es, eine bundeseinheitliche Regelung für die Ausbildung von Pflegefachassistenzpersonen zu schaffen. Dadurch werde die Attraktivität des Berufs gesteigert, schreibt die Regierung.

In allen Versorgungsbereichen würden dringend mehr Pflegekräfte benötigt, heißt es in dem Gesetzentwurf. Die Zahl der Menschen mit Pflegebedarf werde bis 2055 um rund 1,8 Millionen auf dann rund 6,8 Millionen steigen. Es bedürfe daher eines neuen Personalmixes mit einer zielgenauen, kompetenzorientierten Aufgabenverteilung insbesondere zwischen Personen mit einer Pflegefachassistenzausbildung und Pflegefachpersonen.

Ausbildung zum Pflegefachassistent

Die reguläre Ausbildung dauert der Vorlage zufolge 18 Monate und umfasst einen theoretischen und praktischen Unterricht an Pflegeschulen sowie eine praktische Ausbildung. Die praktische Ausbildung findet in der allgemeinen Akut- und Langzeitpflege statt, sowohl ambulant als auch stationär. Auch eine Teilzeitausbildung ist möglich. Für Personen mit Vorerfahrungen in der Pflege kann die Ausbildungszeit bis zu einem Drittel verkürzt werden. Wer die Ausbildung abschließt, nennt sich Pflegefachassistent.

Zulassung zur Ausbildung auch ohne Schulabschluss möglich

Für den Zugang zur Ausbildung ist grundsätzlich ein Hauptschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation nötig. Eine Zulassung zur Ausbildung ist auch ohne Schulabschluss möglich, sofern eine positive Prognose der Pflegeschule vorliegt. Zur Steigerung der Attraktivität des Berufsweges wird eine angemessene Ausbildungsvergütung bezahlt. (pk/hau/14.07.2025)