Liveübertragung: Mittwoch, 12. November, 17.55 Uhr

Anlässlich des 70. Gründungsjubiläums der Bundeswehr findet am Mittwoch, 12. November 2025, eine Vereinbarte Debatte im Bundestag statt. Eingeplant sind dafür 30 Minuten. Bei Vereinbarten Debatten handelt es sich um Aussprachen über ein bestimmtes Thema ohne eine Vorlage oder eine Regierungserklärung als Beratungsgegenstand. Im konkreten Fall dürften Fragen nach der künftigen Ausrichtung der Bundeswehr und nach der Ausgestaltung einer Wehrpflicht im Fokus stehen. (hau/07.11.2025)