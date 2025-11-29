Liveübertragung: Donnerstag, 4. Dezember, 12.30 Uhr

Die AfD-Fraktion fordert den „Rücktritt des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien“. Ein mit diesem Titel angekündigter Antrag steht am Donnerstag, 4. Dezember 2025, auf der Tagesordnung des Bundestages. Nach einstündiger Debatte soll über den aktuell noch nicht vorliegenden Antrag abgestimmt werden. Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ist zuständig für die Kultur- und Medienpolitik des Bundes. Seit Mai 2025 hat Wolfram Weimer (parteilos) dieses Amt inne. Als Staatsminister ist er direkt dem Bundeskanzler zugeordnet und nimmt an den Sitzungen des Bundeskabinetts teil. Zugleich ist er Leiter einer obersten Bundesbehörde mit rund 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Berlin und Bonn. (hau/28.11.2025)