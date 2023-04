Anhörung zum EU-Mercosur-Abkommen

Berlin: (hib/EMU) Der Wirtschaftsausschuss befasst sich am Mittwoch, 19. April 2023, in einer öffentlichen Anhörung mit dem EU-Mercosur-Handelsabkommen. Mercosur ist eine internationale Wirtschaftsorganisation in Lateinamerika. Zu den sogenannten Mercosur-Staaten gehören unter anderen Brasilien, Argentinien und Paraguay. Der Sitzung liegen zwei Anträge der CDU/CSU-Fraktion (20/4887) und der Fraktion Die Linke (20/5980) zugrunde. Die Anhörung beginnt um 9 Uhr.

Nach aktueller Sachverständigenliste werden sieben Expertinnen und Experten zu den Anträgen Stellung nehmen. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und auf bundestag.de übertragen.

Weitere Informationen zur Anhörung, die Liste der Sachverständigen sowie deren Stellungnahmen (nach Eingang) auf bundestag.de: https://www.bundestag.de/ausschuesse/a09_wirtschaft/Anhoerungen/938946-938946

Die hib-Meldung zu dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-928826

Die hib-Meldung zu dem Antrag der Fraktion Die Linke: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-938230