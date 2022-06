Zeit: Mittwoch, 22. Juni 2022, 14.30 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.800

Im Koalitionsvertrag der regierungstragenden Parteien wurde vereinbart, die Zivilgesellschaft langfristig und verbindlich zu stärken und dazu einen Gesetzesentwurf für ein Demokratiefördergesetz bis 2023 in den Deutschen Bundestag einzubringen. Ziel der Norm soll sein, einen gesetzlichen Auftrag des Bundes im Bereich der Demokratieförderung zu schaffen, auf dessen Grundlage Maßnahmen des Bundes vorgesehen und das Engagement der Zivilgesellschaft gefördert werden können.

In Vorbereitung der parlamentarischen Debatte wird sich der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ daher in seiner 3. Sitzung am 22. Juni 2022 mit dem Thema Ehrenamtliches Engagement und Demokratiefördergesetz befassen.

In dem öffentlichen Fachgespräch ist unter anderem der Frage nachzugehen, welche Implikationen das geplante Demokratiefördergesetz für das ehrenamtliche Engagement hat und welche Erwartungen die Zivilgesellschaft an ein solches Gesetzesvorhaben knüpft.





Um die entsprechenden Impulse aufzunehmen, haben die Abgeordneten

als Sachverständige eingeladen:

- Heiko Klare, Bundesverband Mobile Beratung e.V., Sprecher und Fachreferent Grundsatz und Erstberatung,

- Timo Reinfrank, Amadeu Antonio Stiftung, Geschäftsführer,

- Michaela Röhrbein, Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) e.V., Vorstand

Sportentwicklung

- Dr. Rupert Graf Strachwitz, Maecenata Stiftung, Vorstand und Direktor des Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft





Die Sitzung wird zeitversetzt am Donnerstag 23. Juni 2022 ab 10.00 Uhr im Internet unter www.bundestag.de übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.



Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).