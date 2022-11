Zeit: Donnerstag, 1. Dezember 2022, 17.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Die Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit hält eine öffentliche Sitzung ab, in der sie sich mit der Modernisierung der Parlamentsarbeit befasst. Dabei wird unter anderem diskutiert, wie die Parlamentsarbeit unter Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung effektiver gestaltet werden kann, und wie Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern besser einbezogen werden können. Ein weiterer Aspekt betrifft die stärkere Wahrnehmung parlamentarischer Rechte.



Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).



Besucher, die an der Sitzung vor Ort teilnehmen möchten, werden gebeten sich vorab beim Sekretariat der Kommission (vorzimmer.pa31@bundestag.de) unter Angabe ihres Namens und Geburtsdatums anzumelden.



Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.