„Kiew ist das unzerstörbare Herz Europas“: virtuelle Fotoausstellung auf der Internetseite des Bundestages

Der Deutsche Bundestag präsentiert ab sofort auf seiner Internetseite www.bundestag.de/ausstellung-kiew-herz-europas eine Auswahl von 28 Fotos, die das Leben in der ukrainischen Hauptstadt seit dem Anfang des russischen Angriffskrieges am 24. Februar 2022 veranschaulichen. Die einzelnen Aufnahmen dokumentieren das Ausmaß der Zerstörungen in Kiew und in den umliegenden Orten, das Leid und den Mut der Zivilbevölkerung während der russischen Belagerung zu Beginn des Krieges und die allmähliche Erholung nach dem Abzug der russischen Truppen.



Die Ausstellung wurde durch die Stadtverwaltung von Kiew vorbereitet und wird auf Anregung von Abg. Robin Wagener, Vorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Parlamentariergruppe, sowie des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko in Deutschland gezeigt. Sie ergänzt die Ausstellung „Ukraine: Preis der Freiheit“, die im Mai 2022 im Bundestag präsentiert wurde (vgl. www.bundestag.de/ausstellung-ukraine).