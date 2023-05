Am 18. Mai jährt sich das Zusammentreten der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zum 175. Mal. Aus diesem Anlass erinnert der Deutsche Bundestag auf seiner Internetseite www.bundestag.de mit neuen Informationsangeboten an das erste gesamtdeutsche Parlament von 1848/49.

In Interviews sprechen namhafte Experten wie der Zeithistoriker Christopher Clark, die Professorin der Sorbonne-Universität Hélène Miard-Delacroix sowie der deutsche Historiker Dieter Langewiesche über die Bedeutung der damaligen Vorgänge und die Rolle der Parlamente in der Revolution. Sie ordnen die Ereignisse in die Geschichte der Demokratie in Deutschland ein und erläutern, warum es lohnt, sich auch heute noch an 1848/49 zu erinnern.

Dazu erklärt Bundestagspräsidentin Bas: „Die Mitglieder der Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche können für uns noch heute in vielerlei Hinsicht Vorbilder sein. Sie haben Grundlagen geschaffen, auf denen unser Grundgesetz fußt. Die Abgeordneten von damals hatten schon früh erkannt: Menschenrechte und Grundrechte müssen in einer Verfassung garantiert sein, damit sie wirksam sein können. Dafür standen sie ein in der Frankfurter Nationalversammlung. Dieser Einsatz hat von ihnen großen Mut erfordert.

Mit den neuen Informationsangeboten auf den Internetseiten des Deutschen Bundestags leisten wir einen Beitrag, um die Erinnerung an 1848/49 und die zentrale Rolle der Parlamente aufrecht zu erhalten. Das Wissen um die Vorgänge von damals hilft uns auch heute. Wir brauchen weiter den Geist von 1848/49 und auch den Willen, sich jeden Tag aufs Neue für unsere Demokratie und für die Gewährleistung der Grundrechte in Deutschland und Europa einzusetzen.“

Weitere Informationen:

Die neuen Informationsangebote auf der Bundestags-Homepage finden sich unter https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/paulskirche. Historische Hintergründe, Debatten und Reden zur Frankfurter Nationalversammlung sowie Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen des Deutschen Bundestags zur Parlamentsgeschichte sind hier zusammengefasst.

Noch bis zum 8. September 2023 ist in der Abgeordnetenlobby im Reichstagsgebäude die Ausstellung „Odyssee einer Urkunde. Die Paulskirchenverfassung vom 28. März 1849 – Deutsche Geschichte(n) in einem Dokument“ zu sehen. Weitere Informationen zu dieser Ausstellung finden Sie unter www.bundestag.de/ausstellung/reichsverfassung.