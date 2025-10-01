Öffentliche Anhörung des Innenausschusses zur Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten
Zeit:
Montag, 6. Oktober 2025
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten durch Rechtsverordnung und Abschaffung des anwaltlichen Vertreters bei Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
BT-Drucksache 21/780
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/inneres/anhoerungen/1110364-1110364
