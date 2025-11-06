Ab 11.00 Uhr:

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verbrauchervertrags- und des Versicherungsvertragsrechts sowie zur Änderung des Behandlungsvertragsrechts

BT-Drucksache 21/1856

Ab 14.00 Uhr:

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

BT-Drucksache 21/1855, 21/2464



Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/recht-verbraucherschutz/sitzungen/1114030-1114030

https://www.bundestag.de/ausschuesse/recht-verbraucherschutz/sitzungen/1114038-1114038

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

