Zwei öffentliche Anhörungen des Rechtsausschusses zur Änderung des Verbrauchervertragsrechts sowie zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
Zeit:
Montag, 10. November 2025
,
11.00 Uhr sowie 14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.400
Ab 11.00 Uhr:
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verbrauchervertrags- und des Versicherungsvertragsrechts sowie zur Änderung des Behandlungsvertragsrechts
BT-Drucksache 21/1856
Ab 14.00 Uhr:
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
BT-Drucksache 21/1855, 21/2464
