Liveübertragung: Donnerstag, 17. März, 9 Uhr

In einer Videoansprache wendet sich der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, zu Beginn des Sitzungstages am Donnerstag, 17. März 2022, an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Die Sonderveranstaltung beginnt vor Eintritt in die Tagesordnung ab 9 Uhr.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hatte bereits am Sonntag, 27. Februar 2022, den Überfall auf die Ukraine als einen klaren Bruch des Völkerrechts und ein Angriff auf die Prinzipien der freiheitlichen Welt bezeichnet. „Prinzipien, die für Deutschland und für alle Demokratien weltweit unverhandelbar sind“, sagte Bas zur Eröffnung der Sondersitzung aus Anlass der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Krieg gegen die Ukraine.

Zuvor hatte die Bundestagspräsidentin am Donnerstag, 24. Februar 2022, im Namen des Deutschen Bundestages gegenüber dem Präsidenten der Werchowna Rada, Ruslan Oleksiiovych Stefanchuk, ihre „aufrichtige Solidarität mit allen Mitgliedern der Werchowna Rada und dem Volk der Ukraine“ bekundet. Bas versicherte dem Präsidenten der Werchowna Rada, dass die überragende Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages fest an der Seite der Ukraine stehe. (eis/11.03.2022)