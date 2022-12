Vielleicht könne eine Frau an der Spitze des Parlaments dazu beitragen, „Vorurteile abzubauen, die einer unbefangenen Beurteilung der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft noch immer entgegenstehen“, sagte Annemarie Renger während ihrer ersten Rede als neu gewählte Bundestagspräsidentin.

Liveübertragung: Donnerstag, 15. Dezember, 9 Uhr

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas würdigt am Donnerstag, 15. Dezember 2022, vor Eintritt in die Tagesordnung die Wahl der ersten Bundestagspräsidentin und das Wirken Annemarie Rengers. Vor 50 Jahren, am 13. Dezember 1972, wurde die Sozialdemokratin Annemarie Renger als erste Frau zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt. Weltweit stand damit erstmals eine Frau an der Spitze eines frei gewählten Parlaments.

Dazu erklärt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas: „Annemarie Renger erwarb sich schnell Anerkennung und Respekt im ganzen Bundestag, den sie mit einer natürlichen Autorität und mit Charme führte. Innerhalb eines Jahres nach Amtsantritt war sie bereits zur bekanntesten Politikerin in der Bundesrepublik geworden.“ Und sie ergänzt: „Wenn Frauen heute selbstverständlich und selbstbewusst ihren Platz in Politik und Gesellschaft wahrnehmen, verdanken wir dies auch Annemarie Renger, die sich um unsere parlamentarische Demokratie verdient gemacht hat“.

Wolfgang Schäuble seit 50 Jahren im Bundestag

Gleichzeitig wird Bas die 50-jährige Bundestagsmitgliedschaft von Dr. Wolfgang Schäuble würdigen. Als der 7. Deutsche Bundestag am 13. Dezember 1972 zur konstituierenden Sitzung zusammentrat und Annemarie Renger zur ersten Präsidentin eines frei gewählten Parlaments wählte, war Schäuble zum ersten Mal als Abgeordneter im Plenarsaal dabei. Seitdem ist er ununterbrochen Mitglied des Parlaments und mit 50 Jahren Mitgliedschaft der am längsten amtierende Abgeordnete in der deutschen Parlamentsgeschichte. Er wurde in seinem Wahlkreis 14 Mal direkt gewählt und bekleidete von 2017 bis 2021 das Amt des Bundestagspräsidenten.

Am Nachmittag wird Bundestagspräsidentin Bas ein Porträt ihres Amtsvorgängers in der Galerie der Bundestagspräsidenten im Paul-Löbe-Haus einweihen. Wolfgang Schäuble und der Maler Christoph Bouet werden anwesend sein. Die Galerie der Bundestagspräsidenten und -präsidentinnen versammelt Bildnisse vom ersten Bundestagspräsidenten Erich Köhler (im Amt 1949–1950) bis Norbert Lammert (Bundestagspräsident 2005–2017), dessen Porträt im Jahr 2020 eingeweiht wurde. (12.12.2022)