Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat am Dienstag, 6. Mai 2025, im Anschluss an die Wahl und Vereidigung des Bundeskanzlers die Zusammensetzung der neuen Bundesregierung bekanntgegeben. Während der vorangegangenen Sitzungsunterbrechung waren die Mitglieder der neuen Bundesregierung von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue zu Bundesministerinnen oder Bundesministern ernannt worden (aufgrund von Artikel 64 Absatz 1 des Grundgesetzes).

Nach Wiedereröffnung der unterbrochenen Bundestagssitzung verlas Klöckner ein Schreiben des Bundespräsidenten, wonach der Bundesregierung auf Vorschlag von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) folgende Ministerinnen und Minister angehören:

Lars Klingbeil (SPD, Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler),

(SPD, Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler), Alexander Dobrindt (CSU, Bundesminister des Innern),

(CSU, Bundesminister des Innern), Dr. Johann David Wadephul (CDU, Bundesminister des Auswärtigen),

(CDU, Bundesminister des Auswärtigen), Boris Pistorius (SPD, Bundesminister der Verteidigung),

(SPD, Bundesminister der Verteidigung), Katherina Reiche (CDU, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie),

(CDU, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie), Dorothee Bär (CSU, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt),

(CSU, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt), Dr. Stefanie Hubig (SPD, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz),

(SPD, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz), Karin Prien (CDU, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend),

(CDU, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Bärbel Bas (SPD, Bundesministerin für Arbeit und Soziales),

(SPD, Bundesministerin für Arbeit und Soziales), Dr. Karsten Wildberger (parteilos, Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung),

(parteilos, Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung), Patrick Schnieder (CDU, Bundesminister für Verkehr),

(CDU, Bundesminister für Verkehr), Carsten Schneider (SPD, Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit),

(SPD, Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit), Nina Warken (CDU, Bundesministerin für Gesundheit),

(CDU, Bundesministerin für Gesundheit), Alois Rainer (CSU, Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat),

(CSU, Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat), Reem Alabali-Radovan (SPD, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung),

(SPD, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), Verena Hubertz (SPD, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen),

(SPD, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen), Thorsten Frei (CDU, Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes).

Folgende Abgeordnete unterstützen die jeweiligen Ministerinnen und Minister als Parlamentarische Staatssekretäre: