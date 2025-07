Liveübertragung: Donnerstag, 11. September, 15.30 Uhr

„Deutschlandticket weiterentwickeln und langfristig sichern“ lautet der Titel eines von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigten Antrags, der am Donnerstag, 11. September 2025, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Im Anschluss an eine halbstündige Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag an die Ausschüsse überwiesen werden. Bei den weiteren Beratungen soll der Verkehrsausschuss federführend sein. (hau/14.07.2025)