Linke fragt nach Gewinninflation

Berlin: (hib/HLE) Um Untersuchungen des Bundeskartellamtes wegen der sogenannten Gewinninflation geht es in einer Kleinen Anfrage der Gruppe Die Linke (20/14084). Dazu schreiben die Abgeordneten, steigende Preise in den Jahren seit der Corona-Pandemie seien nicht selten durch die Ausweitung der Gewinnmargen der Unternehmen entstanden. Gefragt wird daher, welche Untersuchungen das Bundeskartellamt in verschiedenen Branchen durchgeführt hat und welche Ergebnisse die Untersuchungen gehabt haben.