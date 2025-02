Unterstützung von Islamisten durch die Türkei

Berlin: (hib/HLE) Der Bundesregierung liegen keine über die Presseberichterstattung hinausgehenden eigenen Erkenntnisse vor, ob die Türkei Waffen unter anderem auch an die islamistische Terrororganisation Al-Nusra-Front, die sich in HTS umbenannt habe, geliefert hat. Dies teilt die Regierung in ihrer Antwort (20/14763) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/14349) mit. Ein Teil der Antwort wurde als Verschlusssache mit dem Geheimhaltungsgrad „VS-Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft und kann von den Berechtigten im Parlamentssekretariat eingesehen werden.