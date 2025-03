Fünfjährige Baufreiheit auf Bahnstrecke Hamburg-Berlin

Berlin: (hib/HAU) Primäres Ziel der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin ist nach Angaben der Bundesregierung die Verbesserung der Verlässlichkeit der Infrastrukturanlagen auf der Strecke. Nach Abschluss der Korridorsanierung werde eine mindestens fünfjährige Baufreiheit angestrebt, heißt es in der Antwort der Regierung (20/15037) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/14587).

Was die finalen Kosten der Riedbahnsanierung angeht, so können diese laut Bundesregierung erst nach Auswertung aller eingereichten Nachträge mitgeteilt werden. Die bisherige Gesamtkostenprognose von 1,31 Milliarden Euro sei nach Auskunft der DB InfraGO AG bis zum Dezember 2024 und dem Ende der Baumaßnahmen nicht überschritten worden, heißt es in der Vorlage.