44 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung hat die Ukraine im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg bisher mit 44 Milliarden Euro unterstützt. Wie sie in der Antwort (20/15088) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (20/14945) schreibt, habe Deutschland darüber hinaus mehr als einer Million Geflüchteten aus der Ukraine eine vorübergehende Heimat gegeben und die internationale Ächtung und Sanktionierung Russlands maßgeblich vorangetrieben.

„Als zweitgrößter Unterstützer der Ukraine beweist Deutschland, dass es bereit ist, substanziell in die Sicherheit des europäischen Kontinents und in die Verteidigung der regelbasierten Ordnung zu investieren - im engen Schulterschluss mit seinen Partnern in EU, Nato, OSZE, G7 und G20“, schreibt die Bundesregierung.