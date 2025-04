Vier neue Beteiligungen des Bundes

Berlin: (hib/HLE) Im Laufe des Jahres 2024 sind zu den Beteiligungen des Bundes weitere vier unmittelbare Beteiligungen und eine mittelbare Beteiligung hinzugekommen. Wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/15148) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/15093) hervorgeht, handelt es sich im Bereich des Bundeskanzleramts um die Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation gGmbH und im Bereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz um die HTGF Opportunity GmbH&Co KG, die HTGF Opportunity Private GmbH&Co KG und die Meyer Werft Beteiligungsgesellschaft mbH. Die Meyer Werft Beteiligungsgesellschaft mbH habe ihrerseits die Beteiligung an der Meyer Neptun GmbH erworben. Auf die Frage nach Veräußerungen von Unternehmen oder Unternehmensanteilen erklärt die Regierung, im Jahr 2024 seien Anteile an der Deutschen Telekom AG und Deutschen Post AG veräußert worden. Der Anteil des Bundes an der Deutschen Post AG habe sich damit von 20,5 Prozent auf 16,5 Prozent, der Anteil an der Deutschen Telekom AG von 30,5 Prozent auf 27,8 Prozent verringert.