Linke fragt nach „neuen Neonazigruppen“

Berlin: (hib/STO) Um „neue Neonazigruppen“ geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (21/81). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie die Bundesregierung die aktuelle Gefährdungslage durch neu entstehende, gewaltbereite rechtsextremistische Jugendgruppen einschätzt. Auch will sie unter anderem wissen,ob die Bundesregierung einen „Anstieg auch loser, nicht in Vereinen, Parteien oder sonstigen offiziellen Organisationsstrukturen organisierter Zusammenhänge“ erkennen kann.