Mit Fragen zur Migration und den Möglichkeiten einer verstärkten Zusammenarbeit in der Region des Mittelmeerraums wird sich die Parlamentarische Versammlung der Union für den Mittelmeerraum (PV-UfM) bei ihrer 18. Jahrestagung am 26. und 27. Juni 2025 in Malaga beschäftigen.

Für den Deutschen Bundestag nehmen die Abgeordneten Stephan Mayer (CDU/CSU) und Dr. Maximilian Krah (AfD) teil.

Die Versammlung erkenne an, dass die Migration ein länderübergreifendes Problem sei, das sowohl die Herkunfts- als auch die Transit- und Zielländer betreffe und einen koordinierten und kooperativen Ansatz im Geiste der Solidarität und der Achtung der Menschenrechte erfordere. Bei der Tagung soll ein umfassender Ansatz für Mechanismen zur Bewältigung von Migration, einschließlich großflächiger Vertreibungen aufgrund von Konflikten, Klimawandel und politischer Instabilität beraten und Partnerschaften gefördert werden, um die regionale und internationale Zusammenarbeit zu verbessern. Die Erklärungsentwürfe zielen darauf ab, die irreguläre Migration einzudämmen, Menschenrechtsverletzungen und weitere Verluste an Menschenleben zu verhindern.

Weitere Informationen zur PV-UfM finden Sie unter http://www.bundestag.de/pvufm.