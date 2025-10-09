Öffentliche Anhörung des Wirtschaftsausschusses zum Energiewirtschaftsgesetz
Zeit:
Mittwoch, 15. Oktober 2025
,
8.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.200
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes
BT-Drucksache 21/1496
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften
BT-Drucksache 21/1497
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a09_wirtschaft/wp21_a09_Anhoerungen/1111956-1111956
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.