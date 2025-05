Der Bundestag erinnert am Donnerstag, 8. Mai 2025, an das Ende des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Europa vor 80 Jahren. Im Rahmen einer Gedenkstunde im Reichstagsgebäude werden Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier ab 12.30 Uhr vor dem Plenum sprechen. Darüber hinaus werden drei Jugendliche aus Tagebüchern, Briefen und Büchern von Zeitzeugen lesen, die bei Kriegsende ebenfalls jung waren und die damalige Zeit in Erinnerung rufen.

Das Parlamentsfernsehen überträgt die Gedenkstunde live auf www.bundestag.de sowie in Deutscher Gebärdensprache auf www.bundestag.de/gebaerdensprache.

Gedenken im Bundestag

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht bedingungslos – nach 2.077 Kriegstagen und mehr als 50 Millionen Toten. Im offiziellen Gedenken steht der 8. Mai als Chiffre für die Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus, dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit.

Zum 25. Jahrestag nahm zum ersten Mal eine Bundesregierung im Deutschen Bundestag zum 8. Mai Stellung, wobei Bundeskanzler Willy Brandt die erfolgreiche Wiedereingliederung der Bundesrepublik in die Staatengemeinschaft und den gelungenen Aufbau der Demokratie betonte. Seitdem wurde im Bundestag regelmäßig an den 8. Mai erinnert. Als besonders wirkmächtig gilt die Rede Richard von Weizsäckers vom 8. Mai 1985. Der damalige Bundespräsident hob darin betont auf den Aspekt der Befreiung ab: „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“, sagte er.

Zum 75. Jahrestag der Befreiung verhinderte die Corona-Pandemie, dass der Opfer des Krieges im Rahmen einer Gedenkstunde gedacht werden konnte. Unter strengen Hygieneauflagen legte der damalige Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble am 8. Mai 2020 gemeinsam mit den Vertretern der übrigen Verfassungsorgane Kränze zum Gedenken an der Neuen Wache in Berlin-Mitte nieder. (ste/02.05.2025)