Zeit: Mittwoch, 10. September 2025, 14.30 Uhr

Ort: Berlin, Jakob-Kaiser-Haus, Sitzungssaal 1.302

Die Sitzung ist öffentlich.

Der Ausschuss für Sport und Ehrenamt kommt am Mittwoch, 10. September 2025, ab 14.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Thema ist die Vorstellung der Konzepte für die deutsche Bewerbung um Olympische/Paralympische Spiele. Auskunft darüber geben unter anderem Präsident Hans-Jörg Michels und Vizepräsident Dr. Karl Quade vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) sowie Vorstandsvorsitzender Otto Fricke und der Leiter der Stabsstelle Olympiabewerbung Stephan Brause vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Zu den Kernaufgaben des Sportausschusses gehört die Förderung und Finanzierung effektiver und nachhaltiger Rahmenbedingungen für den Spitzensport, auch im Bereich des Sports für Menschen mit Behinderungen. Seine 14 Mitglieder erarbeiten außerdem Regelungen zur Bekämpfung von Doping und Manipulation im Sport, sie beschäftigen sich mit der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports für andere Lebensbereiche, halten Kontakt zu Sportverbänden und lassen von unterschiedlichen Organisationen informieren. (11.08.2025)