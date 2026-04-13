Zeit: Montag, 13. April 2026, 14 bis 15.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.400



Der Finanzausschuss hat sich am Montag, 13. April 2026, in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Änderung des Steuerberatungsgesetz“ befasst.

Aufgabe des 42 Mitglieder zählenden Finanzausschusses ist es, die ihm vom Plenum des Deutschen Bundestages überwiesenen Vorlagen zu beraten: vor allem Gesetzentwürfe der Bundesregierung, der Fraktionen und des Bundesrats, aber auch Anträge der Fraktionen, Berichte der Bundesregierung sowie Vorlagen der Europäischen Union. In den Bereichen der Finanzmarktregulierung (Banken, Wertpapier- und Versicherungsgeschäft), des Zollwesens und der Steuerpolitik hat der Finanzausschuss in der Regel die federführende Beratung inne. (13.04.2026)